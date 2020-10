Sciare senza pensieri in era Covid: Il consorzio Skirama lancia la campagna anti-assembramenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - La neve in Trentino sta già imbiancando le cime e a fine ottobre apriranno le prime piste da sci. Ma sarà possibile Sciare anche nel prossimo inverno, visti i vincoli imposti dall'emergenza ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - La neve in Trentino sta già imbiancando le cime e a fine ottobre apriranno le prime piste da sci. Ma sarà possibileanche nel prossimo inverno, visti i vincoli imposti dall'emergenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciare senza Trentino: da Skirama un piano per sciare senza paura del Covid askanews CERVINIA - Dal 24 ottobre si scia sul versante italiano

La stagione sciistica di Cervinia parte il 24 ottobre e si scierà anche sul versante italiano. Un'ottima notizia per gli appassionati di sci che potranno godersi le prime sciate della stagione anche s ...

Rossignol Lange a Montebelluna conferma dipendenti e investimenti

Rossignol Lange ha rassicurato nei giorni scorsi sul futuro dello stabilimento di Montebelluna e si è detta stupita per gli allarmi circolati sul suo futuro. In un comunicato sindacale si evocava infa ...

