Sci alpino | Sölden | Bassino può puntare alla coppa di gigante Nuova era al maschile

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferme, novità, recuperi, ritorni, rilanci. Non è mancato nulla, a Sölden, sede di gara per l’incipit iniziale delladel Mondo di sci2020-2021, se non, naturalmente, sua maestà Mikaela Shiffrin, in ritardo di condizione, con la schiena dolorante, ma pronta a ripresentarsi al top già il prossimo 13 novembre, per la seconda tappa stagionale, a Lech, sempre in Austria. A livello femminile si prospetta un altro intrigante duello a tre per la sfera di cristallo, con possibili inserimento da parte di altre atlete, da Gisin a Holdener, daa Goggia, senza dimenticare nuove sorprese; tra i maschi, Braathen e Odermatt si sono presi la scena e non è poco, anche se è ancora presto per dire che Pinturault e Kristoffersen non saranno i protagonisti più attesi ...