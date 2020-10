Sci alpino | Marta Bassino e Federica Brignone in testa al Prize Money Ranking | la classifica dei premi Quanti soldi hanno guadagnato?

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilè lastilata dalla FIS (Federazione Internazionale degli Sport Invernali) che prende in considerazione iguadagnati da ogni singolo atleta nel corso della stagione, tenendo conto esclusivamente delle entrate per meriti sportivi e non degli introiti provenienti da altre fonti. Si tratta dunque di una graduatoria ufficiale a cui gli atleti tengono molto, sono dei professionisti e non si gareggia esclusivamente per la gloria o per rimpinguare il proprio palmares. Dopo il primo weekend della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci, caratterizzato dai due giganti di Soelden, al comando dellafemminile si trova. L’azzurra ha trionfato sul ghiacciao del Rettenbach e ...