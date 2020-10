Sarri, la Fiorentina ha il suo appeal. La Juventus spera nella risoluzione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Così oggi La Gazzetta dello Sport fa sapere che il trainer viola è seriamente a rischio sulla panchina della Fiorentina. Commisso vuole molto di più, ieri era presente in tribuna. intanto ircolano ... Leggi su juvelive (Di lunedì 19 ottobre 2020) Così oggi La Gazzetta dello Sport fa sapere che il trainer viola è seriamente a rischio sulla panchina della. Commisso vuole molto di più, ieri era presente in tribuna. intanto ircolano ...

capuanogio : Improvvisa accelerata nella trattativa tra #Sarri e la #Juventus per risolvere il contratto ancora esistente fino a… - Sport_Mediaset : #Juventus, accelerata per la rescissione di #Sarri: la #Fiorentina ci pensa. Nuova accelerazione nella trattativa t… - Furiaceca6 : Sarri verso la Fiorentina, chissà... - CalciomercatoRP : Juventus, si lavora alla rescissione di Sarri: la Fiorentina resta in agguato - Fiorentina_ole : RT @Leo_Andreini: Non c’è molto da dire, il percorso di Iachini a Firenze è terminato (per me non doveva neanche iniziare). Adesso l’unica… -