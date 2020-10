Sarri-Juventus, vicino il divorzio contrattuale: la soluzione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sarri potrebbe sciogliere definitivamente il suo legame con la Juventus. Avanti per la risoluzione contrattuale: Fiorentina ago della bilancia Il legame amoroso tra la Juventus e Sarri si è ormai rotto da tempo o forse non è mai iniziato. Ora si tratta per risolvere anche quello contrattuale, con una soluzione all’orizzonte per scindere il rapporto che lega il tecnico alla Juventus fino al 2022. L’ago della bilancia è la Fiorentina, che potrebbe liberarsi di Iachini e quindi puntare proprio sull’ex allenatore della Vecchia Signora. L’inizio di stagione non è stato dei migliori. Sarri ha da tempo espresso il suo amore per la Viola e accetterebbe volentieri la panchina, ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020)potrebbe sciogliere definitivamente il suo legame con la. Avanti per la ri: Fiorentina ago della bilancia Il legame amoroso tra lasi è ormai rotto da tempo o forse non è mai iniziato. Ora si tratta per risolvere anche quello, con unaall’orizzonte per scindere il rapporto che lega il tecnico allafino al 2022. L’ago della bilancia è la Fiorentina, che potrebbe liberarsi di Iachini e quindi puntare proprio sull’ex allenatore della Vecchia Signora. L’inizio di stagione non è stato dei migliori.ha da tempo espresso il suo amore per la Viola e accetterebbe volentieri la panchina, ...

