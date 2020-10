Sarno | trovato in casa con due pistole | arrestato per armi alterate e clandestine

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Agenti della Polizia di Stato hannoun giovane diper detenzione di. In particolare, nell’ambito di un’attività congiunta di polizia giudiziaria in materia di, gli Agenti della Polizia, in servizio presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera e di, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di G.G., classe 1984, di, con precedenti di polizia, sospettato di detenereillegalmente, nella sua abitazione sita nel centro di. Gli Agenti hanno rinvenuto così duedi cui una anche ...