Santa Lucia di Piave | il sindaco chiama “museruola” la mascherina

Leggi su bufale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un post pubblicato l’8 ottobre 2020 sulla pagina Facebook del Comune didiche ha lasciato sbalorditi tantissimi utenti. Si tratta, infatti, di una nota firmata dal primo cittadino R. S. in cui lavieneta “museruola” e il suo obbligo all’aperto viene negato. Il post, essendo datato 8 ottobre, si riferiva al DPCM emanato dal governo il 7 ottobre. Cari concittadini buon dì . Vi osservo passeggiare per il paese e vi comunico che non è previsto l’obbligo dell’utilizzo continuo della museruola all’aperto se siete soli. Aggiungo nemmeno se incrociate qualcuno per pochi secondi. Se la portate sempre per vostra scelta ok, ma non pretendiate che la portino gli altri ...