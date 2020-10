Sambuca di Sicilia | la foto della fila di ambulanze per i malati di COVID-19

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una sequenza diche nella notte attraversa il paese deserto, con i lampeggianti accesi, per prelevare gli anziani ospiti di una casa di riposo dove il Coronavirus ha fatto già quattro vittime in pochi giorni. É questa la scena alla quale hanno dovuto assistere, dalle finestre, gli abitanti didi, uno dei Borghi più belli d’Italia, che nel giro di poche settimane è passato da comunefree durante tutto il periodopandemia a “zona rossa”. Da ieri pomeriggio, infatti, tutte le vie d’accesso sono presidiate dalle forze dell’ordine dopo la decisione assunta dal presidenteRegione che ha di fatto “blindato” il paese. Un modo per cercare di fronteggiare ...