Salvini-Berlusconi-Meloni: "Il governo non ascolta, così non va" (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – "Dopo sei mesi, il governo continua a non coinvolgere l'opposizione nelle sue decisioni. Una opposizione che governa 14 Regioni su 20 e rappresenta la maggioranza degli italiani". Lo dicono in una nota congiunta Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini.

