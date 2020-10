Salute in campo: Tennis & Friends dedica la decima edizione al Covid (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in Italia dedica questa decima edizione speciale per il Covid-19 Sabato 17 e domenica 18 ottobre si è svolto al Foro Italico di Roma, Tennis & Friends, attenzione speciale quest’anno rivolta alla prevenzione contro il Covid-19. Un evento a porte chiuse con diretta streaming attraverso … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in Italiaquestaspeciale per il-19 Sabato 17 e domenica 18 ottobre si è svolto al Foro Italico di Roma,, attenzione speciale quest’anno rivolta alla prevenzione contro il-19. Un evento a porte chiuse con diretta streaming attraverso … L'articolo proviene da YesLife.it.

GuyTotti : RT @DrGregHouse73: Ora è tutto un susseguirsi di politici illuminati, preoccupati per la salute degli italiani, che propongono di riaprire… - yoygiada : RT @DrGregHouse73: Ora è tutto un susseguirsi di politici illuminati, preoccupati per la salute degli italiani, che propongono di riaprire… - 100000_anni : RT @contropiano: Una lezione dal campo di lotta. Come affrontare con efficacia l'epidemia, senza chiacchiere e porte aperte al business, ma… - PaolaAnna8 : RT @DrGregHouse73: Ora è tutto un susseguirsi di politici illuminati, preoccupati per la salute degli italiani, che propongono di riaprire… - juanne78 : RT @DrGregHouse73: Ora è tutto un susseguirsi di politici illuminati, preoccupati per la salute degli italiani, che propongono di riaprire… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute campo Tennis and and Friends Live mette la salute al centro campo - Salute & Benessere Agenzia ANSA Save the date: in arrivo l’ottava edizione di DIGITALmeet

Save the date: in arrivo l'ottava edizione di DIGITALmeet. Il più grande festival italiano sul mondo del digitale torna dal 20 al 24 ottobre ...

Zurich scende in campo per proteggere le famiglie

di Achille Perego. Non siamo più nella fase acuta dell’emergenza Coronavirus, quella del lockdown, ma l’autunno, con l’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensi ...

Save the date: in arrivo l'ottava edizione di DIGITALmeet. Il più grande festival italiano sul mondo del digitale torna dal 20 al 24 ottobre ...di Achille Perego. Non siamo più nella fase acuta dell’emergenza Coronavirus, quella del lockdown, ma l’autunno, con l’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensi ...