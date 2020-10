Salute, i bimbi che bevono dal biberon ingoiano milioni di microplastiche al giorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le microplastiche nell’ambiente sono note per la capacità di contaminare il cibo e le bevande umane, ma l’impatto sulla Salute delle microplastiche rilasciate dai contenitori alimentari è sconosciuto e per gli scienziati c’è “la necessità urgente” di appurarlo, in particolare per quanto riguarda le conseguenze sui minori. A questo proposito, un nuovo studio, descritto come un “grande traguardo” nella comprensione dell’esposizione umana alle microplastiche, svela che i bambini che bevono dal biberon ingoiano ogni giorno milioni di particelle di microplastiche. Stati Uniti, Australia e i Paesi europei hanno i livelli più alti (oltre 2 ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lenell’ambiente sono note per la capacità di contaminare il cibo e le bevande umane, ma l’impatto sulladellerilasciate dai contenitori alimentari è sconosciuto e per gli scienziati c’è “la necessità urgente” di appurarlo, in particolare per quanto riguarda le conseguenze sui minori. A questo proposito, un nuovo studio, descritto come un “grande traguardo” nella comprensione dell’esposizione umana alle, svela che i bambini chedalognidi particelle di. Stati Uniti, Australia e i Paesi europei hanno i livelli più alti (oltre 2 ...

