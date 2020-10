Salta il Mercatino di Natale in Trentino Alto Adige

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 ottobre 2020)triste anzi tristissimo. Non solo Trento ma anche l’rinuncerà al tradizionaledi. Secondo i pareri giuridici, impossibile rispettare i paletti fissati dal nuovo Dpcm di palazzo Chigi. La 27/a edizione, il cui inizio era previsto per il 21 novembre, ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli, probabilmente non si farà. “Alla luce della situazione dei contagi e di quanto contenuto nel Dpcm consideriamo che i mercatini non ci siano, al momento tutto spinge in quella direzione. Abbiamo anche detto che teniamo aldi comunità, quindi potremmo pensare ad altre forme, ma che non ci possano essere i mercatini come è stato negli anni scorsi mi pare ovvio. Al momento ci sembra improbabile che si possano ...