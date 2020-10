Sale gioco e bingo, cosa cambia col nuovo Docm: orario di chiusura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sale gioco e bingo chiudono alle 21. E’ una delle novità introdotto dal Dpcm del 18 ottobre illustrato dal premier Conte nella serata di domenica. Un inasprimento delle restrizioni per contenere il dilagare del virus. Tra bar e locali notturni la cui chiusura è fissata alle 24, ci sono anche le Sale gioco che dovranno abbassare le serrande qualche ora prima. “Le attività di Sale giochi, Sale scommesse e Sale bingo – si legge nel testo del nuovo Dpcm – sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 ottobre 2020)chiudono alle 21. E’ una delle novità introdotto dal Dpcm del 18 ottobre illustrato dal premier Conte nella serata di domenica. Un inasprimento delle restrizioni per contenere il dilagare del virus. Tra bar e locali notturni la cuiè fissata alle 24, ci sono anche leche dovranno abbassare le serrande qualche ora prima. “Le attività digiochi,scommesse e– si legge nel testo delDpcm – sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette ...

