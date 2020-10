Sale giochi sì o no in Lombardia? La confusione nell'ordinanza della Regione (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Sale giochi sì o no? E in che orari? La lettura dell'ultima ordinanza della Regione Lombardia lascia confusi. Nel documento del 16 ottobre sulle 'misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio' vengono fornite indicazioni contraddittorie sulle 'attività di Sale giochi, Sale scommesse e bingo'. Nel paragrafo 1.2. è scritto che "sono sospese" così come "il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo 'slot machines' comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita dei monopoli". Ma poche righe dopo, al paragrafo 1.4. si fa riferimento a una serie di "attività" ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI -; o no? E in che orari? La lettura dell'ultimalascia confusi. Nel documento del 16 ottobre sulle 'misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio' vengono fornite indicazioni contraddittorie sulle 'attività discommesse e bingo'. Nel paragrafo 1.2. è scritto che "sono sospese" co; come "il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo 'slot machines' comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita dei monopoli". Ma poche righe dopo, al paragrafo 1.4. si fa riferimento a una serie di "attività" ...

