"Sai dove te li devi ficcare?". Otelma rovina la Cipriani, fuorionda e clamorosa rissa in diretta: "Tenetevi questa pescivendola" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Litigio furioso a Domenica Live tra i due ex amici Mago Otelma e Francesca Cipriani. Ex compagni all'Isola dei famosi, i due sarebbero ora ai ferri corti per questioni legali. Il loro confronto in diretta trascende a tal punto che il Divino sbotta: "Siamo stanchi di questa pagliacciata, Tenetevi la vostra pescivendola. Non sa quello che dice. Nessuno la vuole". E nonostante Barbara D'Urso abbia cercato di mediare, Otelma ha concluso con durezza: "Lo proveremo in tribunale". La discussione parte del motivo del contendere: all'Isola dei famosi la Cipriani spinse Otelma durante una prova e ora lui le chiede un risarcimento di 200mila euro. "Ho avuto 9 punti di sutura - racconta il mago, parlando di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Litigio furioso a Domenica Live tra i due ex amici Magoe Francesca. Ex compagni all'Isola dei famosi, i due sarebbero ora ai ferri corti per questioni legali. Il loro confronto intrascende a tal punto che il Divino sbotta: "Siamo stanchi dipagliacciata,la vostra. Non sa quello che dice. Nessuno la vuole". E nonostante Barbara D'Urso abbia cercato di mediare,ha concluso con durezza: "Lo proveremo in tribunale". La discussione parte del motivo del contendere: all'Isola dei famosi laspinsedurante una prova e ora lui le chiede un risarcimento di 200mila euro. "Ho avuto 9 punti di sutura - racconta il mago, parlando di ...

AlbertoBagnai : Minchiata. Il prelievo è identificato dal codice fiscale del donatore. E naturalmente l’imperativo sai dove usarlo… - chetempochefa : 'La tracciabilità vuol dire che tu sai dove sei stato contagiato, chi ti ha contagiato. Tu sai ed è fondamentale pe… - MichelaAKF : @bimbadiziamara vai, vai e ricaricati ?? poi se hai anche bisogno di parlare sai dove trovarmi, mi sono resa conto… - namsquish_ : @julesvandemberg jules lo sai? sto cercando di capirlo anche io ma non ho idea di dove trovare le info - 7m70 : @Barbaramenteme @FPanunzi non ho detto questo. Intanto, non lo sai dove lo prendi il virus, quindi 'palestra senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sai dove Belen sfida l hater dopo i commenti velenosi: «Sai dove vivo» Il Messaggero L’Oroscopo dice perché una persona dovrebbe uscire con noi

Segno per Segno, le Stelle ci raccontano le caratteristiche che ci rendono interessanti agli occhi degli altri ...

Isabella Rossellini e le sue lezioni di sesso in streaming e in fattoria (a casa sua)

L’apparato digerente non interessa a nessuno... Tutta la scienza parla di sesso ma lo chiama genetica o riproduzione. Io sono più terra terra. Quasi. Sto insegnando alle pecore a dormire sotto il port ...

Segno per Segno, le Stelle ci raccontano le caratteristiche che ci rendono interessanti agli occhi degli altri ...L’apparato digerente non interessa a nessuno... Tutta la scienza parla di sesso ma lo chiama genetica o riproduzione. Io sono più terra terra. Quasi. Sto insegnando alle pecore a dormire sotto il port ...