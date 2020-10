Sacchi: “Mai vista l’Atalanta in queste condizioni, a Napoli era irriconoscibile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sulla Gazzetta Arrigo Sacchi commenta Napoli-Atalanta 4-1 Il Napoli di Gattuso batte a mani basse una irriconoscibile Atalanta. Gli azzurri di Rino hanno maramaldeggiato contro un avversario inconsistente. Mai visto negli ultimi anni la squadra di Gasperini in queste condizioni. Un team privo di aggressività, collaborazione e idee. I nerazzurri erano un gruppo sparpagliato per il campo. Non è stato un collettivo né tanto meno una squadra nello spirito e nell’attenzione. Ha confermato gli ottimi giudizi sul Napoli e su Gattuso. A sua volta il Napoli ha confermato il buon lavoro che Gattuso sta compiendo e la grande qualità di questa squadra. Nel primo tempo non c’è stata partita: tanto erano confusi i nerazzurri quanto erano ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sulla Gazzetta Arrigocommenta-Atalanta 4-1 Ildi Gattuso batte a mani basse una irriconoscibile Atalanta. Gli azzurri di Rino hanno maramaldeggiato contro un avversario inconsistente. Mai visto negli ultimi anni la squadra di Gasperini in. Un team privo di aggressività, collaborazione e idee. I nerazzurri erano un gruppo sparpagliato per il campo. Non è stato un collettivo né tanto meno una squadra nello spirito e nell’attenzione. Ha confermato gli ottimi giudizi sule su Gattuso. A sua volta ilha confermato il buon lavoro che Gattuso sta compiendo e la grande qualità di questa squadra. Nel primo tempo non c’è stata partita: tanto erano confusi i nerazzurri quanto erano ...

