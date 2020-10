Russia: orso sbrana aspirante domatore al circo (Di lunedì 19 ottobre 2020) In Russia un orso al circo ha sbranato un aspirante domatore. Il dramma è avvenuto poiché la mascherina ha impedito all’animale di riconoscere l’uomo Valentine Bulich sognava di fare il domatore. L’aspirante era addetto alle pulizie del circo Mosca in attesa di imparare. Proprio sotto il tendone, ha perso la vita per mano di un esemplare di orso. Yasha lo ha sbranato, togliendogli la vita all’età di 28 anni. Stando alle prime ricostruzioni, relative alla tragedia avvenuta in Russia, l‘animale non avrebbe riconosciuto l’aspirante poiché quest’ultimo indossava la mascherina. ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Inunalhato un. Il dramma è avvenuto poiché la mascherina ha impedito all’animale di riconoscere l’uomo Valentine Bulich sognava di fare il. L’era addetto alle pulizie delMosca in attesa di imparare. Proprio sotto il tendone, ha perso la vita per mano di un esemplare di. Yasha lo hato, togliendogli la vita all’età di 28 anni. Stando alle prime ricostruzioni, relative alla tragedia avvenuta in, l‘animale non avrebbe riconosciuto l’poiché quest’ultimo indossava la mascherina. ...

