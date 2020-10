Russia, orso al circo sbrana l’aspirante domatore 28enne: “Indossava la mascherina, non l’ha riconosciuto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Russia, orso al circo sbrana l’aspirante domatore Valentine Bulich A Mosca, Valentine Bulich, 28enne addetto alle pulizie del circo Great Moscow State Circus, appassionato di animali e aspirante domatore, ha preso di nascosto le chiavi di una gabbia per poter entrare in contatto con l’orso Yasha, che un giorno sperava di poter domare, ed è stato sbranato perché indossava la mascherina e non è stato riconosciuto. “Valentin Bulich ha commesso una grave violazione delle norme di sicurezza. Quando ha visto l’uomo entrare nella gabbia, Yasha ha pensato di essere in pericolo. Non avendolo riconosciuto, perché il suo volto era coperto dalla ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020)all’aspiranteValentine Bulich A Mosca, Valentine Bulich,addetto alle pulizie delGreat Moscow State Circus, appassionato di animali e aspirante, ha preso di nascosto le chiavi di una gabbia per poter entrare in contatto con l’Yasha, che un giorno sperava di poter domare, ed è statoto perché indossava lae non è stato riconosciuto. “Valentin Bulich ha commesso una grave violazione delle norme di sicurezza. Quando ha visto l’uomo entrare nella gabbia, Yasha ha pensato di essere in pericolo. Non avendolo riconosciuto, perché il suo volto era coperto dalla ...

