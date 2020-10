Russia, orso al circo sbrana il domatore: “Con la mascherina non l’ha riconosciuto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Russia sotto shock per la morte di un aspirante domatore di 28 anni che è stato sbranato da un orso. L’animale non lo avrebbe riconosciuto Una morte incredibile che non si pensava potesse mai verificarsi a causa di una mascherina. L’oggetto protettivo anti contagio contro il Coronavirus sarebbe stato la causa che avrebbe ucciso Valentin … L'articolo Russia, orso al circo sbrana il domatore: “Con la mascherina non l’ha riconosciuto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020)sotto shock per la morte di un aspirantedi 28 anni che è statoto da un. L’animale non lo avrebbe riconosciuto Una morte incredibile che non si pensava potesse mai verificarsi a causa di una. L’oggetto protettivo anti contagio contro il Coronavirus sarebbe stato la causa che avrebbe ucciso Valentin … L'articoloalil: “Con lanon l’ha riconosciuto” proviene da leggilo.org.

