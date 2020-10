Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia verso la sfida all’Irlanda (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutto pronto, si torna finalmente in campo. Riparte da dove si era interrotto il Sei Nazioni di Rugby 2020: sabato 24 ottobre alle 16.30 l’Italia vola in Irlanda per sfidare i padroni di casa in uno dei due recuperi (match che non si sono in primavera giocati ovviamente a causa della questione Covid). Scelti da Franco Smith gli azzurri che affronteranno la trasferta irlandese, ufficializzata oggi la lista dei convocati che vede ben sei esordienti. Questo l’elenco aggiornato dei giocatori convocati: PiloniPietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)* Simone FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)* Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente) Giosuè ZILOCCHI (Zebre ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutto pronto, si torna finalmente in campo. Riparte da dove si era interrotto il Seidi: sabato 24 ottobre alle 16.30 l’Italia vola in Irlanda perre i padroni di casa in uno dei due recuperi (match che non si sono in primavera giocati ovviamente a causa della questione Covid). Scelti da Franco Smith gli azzurri che affronteranno la trasferta irlandese, ufficializzata oggi la lista deiche vede ben sei esordienti. Questo l’elenco aggiornato dei giocatori: PiloniPietro CECCARELLI (Brive, 9 caps)* Simone FERRARI (Benetton, 29 caps) Danilo FISCHETTI (ZebreClub, 3 caps)* Daniele RIMPELLI (ZebreClub, esordiente) Giosuè ZILOCCHI (Zebre ...

Sabato 24 ottobre alle 16:30 italiane tornerà in campo la Nazionale azzurra di rugby. All’Aviva Stadium di Dublino l’Italia recupererà la prima delle due gare rinviate del Sei Nazioni 2020. Stamane la ...

