Rugby, il Sudafrica rinuncia al Rugby Championship 2020: il torneo si chiamerà Tri Nations (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Sudafrica ha rinunciato alla partecipazione al Rugby Championship 2020: il torneo tra le Nazionali più forti dell'Emisfero Sud della palla ovale dunque si chiamerà Tri Nations 2020, in quanto ai nastri di partenza ci saranno soltanto Australia, padrona di casa della manifestazione, Nuova Zelanda ed Argentina. Il nuovo calendario prevede ancora un doppio confronto tra Nuova Zelanda ed Australia, dopo i primi due match in terra neozelandese validi per la Bledisloe Cup (una vittoria degli All Blacks ed un pari), trofeo che verrà assegnato dopo i due incontri del 31 ottobre e del 7 novembre. Successivamente scenderà in campo per quattro settimane consecutive l'Argentina, alternando i match contro ...

