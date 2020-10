Rosario Marcianò a processo per le falsità su Valeria Solesin I complottisti | prima o poi | pagano

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Durante la strage di Sandy Hook del 14 dicembre 2012 vennero uccise 27 persone per mano del ventenne Adam Lanza. Su questi morti i fanatici del complotto diffusero il peggio, sostenendo che fosse stata una messinscena in cui parteciparono diversi attori pagati. A diffondere queste assurde teorie furono non solo «comuni cittadini», ad alimentarle era soprattutto un personaggio di nome Alex Jones, gestore del sito di estrema destra e complottista InfoWars. Che male possono fare le teorie di complotto? Ebbene, nel caso di Sandy Hook una donna di nome Lucy Richard arrivò a minacciare di morte i genitori delle vittime della strage perché era convinta che fosse stata tutta una messinscena orchestrata dai «poteri forti». La donna venne arrestata nel 2016 e condannata l’anno successivo per aver minacciato Lenny Pozner, padre di un bambino di 6 anni ...