Rooney | caos coronavirus | entrato in contatto con persona positiva che non lo ha avvisato

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Wayne, Derby County e Watford in ansia. Il calciatore inglese èincon unaalsenza esserne consapevole e ha anche giocato in campionato nella sfida contro il Watford. Come spiega il Sun, l'allenatore-giocatore del club britannico è su tutte le furie perché l'amico non lo ha informato di aver contratto il Covid-19.in isolamento in attesa dell'esito del tamponecaption id="attachment 1039121" align="alignnone" width="653"(getty images)/captionAllarmeper Waynee per tutte le persone che sono entrate incon lui. Come spiega il tabloid inglese The Sun, l'attaccante, a sua insaputa, è ...