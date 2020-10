Roma, vuole distruggere il crocifisso in chiesa: botte a parroco e poliziotti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un gesto di pura follia che per ora non ha un perché. Ha cercato di sradicare il crocifisso da una chiesa e poi ha aggredito tutti. E’ un pregiudicato di 46 anni, probabilmente ha agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Senza un perché è entrato in una chiesa e ha tentato di sradicare dal muro il crocifisso che campeggia sui fedeli e non contento ha aggredito chiunque gli venisse a tiro: dal parroco ai suoi collaboratori, fino ai poliziotti stessi che erano intervenuti alla Borghesiana, quartiere periferico di Roma. E’ successo nella chiesa di San Giovanni Maria Vianney, ad est della Capitale. L’uomo, di origini pugliesi, C.B. è entrato in chiesa e ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un gesto di pura follia che per ora non ha un perché. Ha cercato di sradicare ilda unae poi ha aggredito tutti. E’ un pregiudicato di 46 anni, probabilmente ha agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Senza un perché è entrato in unae ha tentato di sradicare dal muro ilche campeggia sui fedeli e non contento ha aggredito chiunque gli venisse a tiro: dalai suoi collaboratori, fino aistessi che erano intervenuti alla Borghesiana, quartiere periferico di. E’ successo nelladi San Giovanni Maria Vianney, ad est della Capitale. L’uomo, di origini pugliesi, C.B. è entrato ine ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma vuole La Roma vuole prolungare il contratto di Zalewski Voce Giallo Rossa Sarri va verso la rescissione con la Juve, Fiorentina o Roma nel suo futuro

Ci sarebbero infatti novità interessanti. Il confronto tra il tecnico e i bianconeri va verso una svolta, pare che la Fiorentina lo voglia per sostituire Giuseppe Iachini. Quella della Viola è ...

Tlc: Infratel pubblica bando per il "piano Scuole", importo base da 273,9 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - E' stata pubblicata sul sito di Infratel ... e considerata l'esigenza di una celere realizzazione del piano, si e' voluto attribuire un punteggio ...

