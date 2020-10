Roma squadra ancora in isolamento: oggi nuovi tamponi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua l’isolamento della Roma che prima di preparare la sfida di Europa League deve sottoporsi a un nuovo giro di tamponi Dopo la vittoria in campionato contro il Benevento, la Roma è rientrata a Trigoria dove si trova ancora in isolamento fiduciario dopo la positività di Riccardo Calafiori. oggi è previsto un nuovo giro di tamponi per giocatori e staff che poi cominceranno a preparare la sfida di Europa League contro lo Young Boys. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua l’dellache prima di preparare la sfida di Europa League deve sottoporsi a un nuovo giro diDopo la vittoria in campionato contro il Benevento, laè rientrata a Trigoria dove si trovainfiduciario dopo la positività di Riccardo Calafiori.è previsto un nuovo giro diper giocatori e staff che poi cominceranno a preparare la sfida di Europa League contro lo Young Boys. Leggi su Calcionews24.com

