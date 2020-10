Roma | Fienga | «Così stabilizzeremo la situazione finanziaria»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il CEO della, Guido, ha parlato dei benefici sportivi che il club avrebbe in caso di delisting, quindi l’uscita dal mercato azionario Il CEO della, Guido, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA relative all’aspetto finanziario del club giallorosso. «Il nostro azionista di maggioranza prevede di continuare a investire nella Società e di proseguire con l’aumento del capitale, essenziale per supportare il Club dentro e fuori dal campo. In sostanza il Club godrà di molti vantaggi dal buon esito dell’opa dal possibile delisting che da esso deriverebbe. La Società sarà infatti in grado di operare in modo più flessibile e agile quando si tratterà di prendere decisioni a livello manageriale e di muoversi più ...