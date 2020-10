Roma | Fienga ai tifosi | ' Favorite il delisting | ci rafforziamo'

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Chiedere un aiuto ai, quelli proprietari di azioni, per uscire dalla Borsa e rendere più solido il club, a breve e a lungo termine. È questo il senso del messaggio che il Ceo della, Guido ...

«L'adesione degli azionisti della Società all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, lanciata da Romulus and Remus Investments LLC, aiuterebbe il Club a compiere ...Calciomercato Roma, sembra non esserci davvero pace per Paulo Fonseca. Oltre ogni risultato conquistato sul campo, la posizione del tecnico portoghese è sempre al centro di rumors che lo vorrebbero lo ...