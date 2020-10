Robert Redford, morto il figlio. Lutto gravissimo per il divo: “Abbiamo il cuore spezzato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un gravissimo Lutto per Robert Redford: è morto il figlio. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Kylie che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricordando il marito e il suo legame bellissimo con la famiglia: “Jamie è morto oggi – ha scritto – Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni”. James Redford aveva 58 anni ed è scomparso dopo aver combattuto per 2 anni una dura battaglia contro il cancro, come riporta il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unper: èil. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Kylie che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricordando il marito e il suo legame bellissimo con la famiglia: “Jamie èoggi – ha scritto – Abbiamo ilspezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni”. Jamesaveva 58 anni ed è scomparso dopo aver combattuto per 2 anni una dura battaglia contro il cancro, come riporta il ...

