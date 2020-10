Riverdale | le ultime news che forse vi siete persi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Per fortuna, il 2021 si avvicina. Questo vuol dire che, finalmente, Riverdale sta per tornare. Come sappiamo, le riprese della quinta stagione sono iniziate da poco più di un mese in quel di Vancouver e, per ora, procedono senza intoppi nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza: guardate KJ Apa e Camila Mendes che si igienizzano prima di girare la scena di un bacio tra i Varchie…