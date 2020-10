Risultati Serie A, 4ª giornata: Verona-Genoa si conclude a reti inviolate, la classifica [FOTO] (Di lunedì 19 ottobre 2020) Risultati Serie A – Si sono concluse altre partite per la giornata del campionato di Serie A. Nel primo match dominio del Napoli contro l’Atalanta, molto bene anche il Milan che ha avuto la meglio dell’Inter nel derby grazie ad un super Ibrahimovic. Sorpresa Sampdoria contro la Lazio, male la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro il Crotone. Nel lunch match gol e spettacolo tra Bologna e Sassuolo, finisce con un pirotecnico 3-4. Nei match delle 15 colpo del Cagliari contro il Torino, solo un pareggio della Fiorentina contro lo Spezia. Sono due gli allenatori già a rischio, si tratta proprio di Giampaolo e Iachini. Bene l’Udinese contro il Parma. Vittoria con qualche difficoltà della Roma contro il Benevento. Nell’ultimo match pareggio a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020)A – Si sono concluse altre partite per ladel campionato diA. Nel primo match dominio del Napoli contro l’Atalanta, molto bene anche il Milan che ha avuto la meglio dell’Inter nel derby grazie ad un super Ibrahimovic. Sorpresa Sampdoria contro la Lazio, male la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro il Crotone. Nel lunch match gol e spettacolo tra Bologna e Sassuolo, finisce con un pirotecnico 3-4. Nei match delle 15 colpo del Cagliari contro il Torino, solo un pareggio della Fiorentina contro lo Spezia. Sono due gli allenatori già a rischio, si tratta proprio di Giampaolo e Iachini. Bene l’Udinese contro il Parma. Vittoria con qualche difficoltà della Roma contro il Benevento. Nell’ultimo match pareggio a ...

