"Rischio chimico". Dal ministero della Salute richiamo del prodotto surgelato dalla vendita. Marca e lotto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Rischio presenza di mercurio oltre i limiti, pesce ritirato dal mercato. Lo diffonde in una nota il ministero della Salute sottolineando un possibile rischio chimico per i consumatori. La presenza di mercurio nei pesci grossi è un rischio noto. I problemi derivano principalmente dal metilmercurio, la forma di mercurio più comune nella catena alimentare e anche la più tossica. Il metilmercurio ha infatti maggiore capacità di penetrare nel nostro organismo, si accumula soprattutto nei globuli rossi ed è così trasportato in giro attraverso il sangue. Arriva alla ghiandola mammaria e passa nel latte materno. Contrariamente al mercurio inorganico, il metilmercurio è inoltre in grado di attraversare la placenta, la barriera cerebrale e quella cerebrospinale, raggiungendo così cervello e ...

