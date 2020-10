Riepilogo della 6a giornata di Liga Santander (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel weekend appena terminato è andata in scena la 6a giornata di Liga Santander, con tantissimi risultati a sorpresa, tra i quali di sorprendenti KO di Barcellona e Real Madrid. Sconfitto anche il Siviglia. In vetta al campionato per ora ci sono squadre che solitamente lottano per l’Europa, a testimonianza del fatto che la Liga spagnola sta diventando ogni anno più competitiva. Sicuramente le big alla lunga usciranno dal guscio per tornare dove gli compete, ma per il momento è bello vedere che anche altre squadre stanno crescendo sempre di più, come la bella realtà della Real Sociedad, capolista dopo le prime sei giornate. Di seguito andremo ad analizzare classifica e risultati del campionato spagnolo. I RISULTATI della 6A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel weekend appena terminato è andata in scena la 6adi, con tantissimi risultati a sorpresa, tra i quali di sorprendenti KO di Barcellona e Real Madrid. Sconfitto anche il Siviglia. In vetta al campionato per ora ci sono squadre che solitamente lottano per l’Europa, a testimonianza del fatto che laspagnola sta diventando ogni anno più competitiva. Sicuramente le big alla lunga usciranno dal guscio per tornare dove gli compete, ma per il momento è bello vedere che anche altre squadre stanno crescendo sempre di più, come la bella realtàReal Sociedad, capolista dopo le prime sei giornate. Di seguito andremo ad analizzare classifica e risultati del campionato spagnolo. I RISULTATI6A ...

motorionline : Trofeo #MotoGuzzi Fast Endurance 2020: una sintesi della sfida per il titolo [VIDEO] - - OrdineArchTo : Per supportare gli iscritti interessati dal #Superbonus, c'è una nuova pagina del sito #OAT con definizioni, normat… - MoodDramaqueen : Facciamo un piccolo riepilogo della situa: Oppini ha sempre avuto questo legame forte con Tommaso, ma da venerdì UN PO' DI PIÙ. #GFVIP - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito per il 18/10/2020 dal @MinisteroSalut… - LucaGattuso : Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito per il 18/10/2020 dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Riepilogo della Il riepilogo della settimana di Gastronomika Linkiesta.it Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020: una sintesi della sfida per il titolo [VIDEO]

La pioggia, l'attesa, il via e la corsa verso l'ultimo traguardo, dopo 90 minuti di adrenalina, destrezza, colpi di scena. La tappa conclusiva sul tracciato di Misano era resa interessante anche dal c ...

Guardi la Serie A su Sky? Da oggi i Voti Live di Fantacalcio.it consultabili anche su Sky Q durante le partite!

DAL 17 OTTOBRE I VOTI LIVE, I VOTI UFFICIALI, I BONUS E I MALUS DI FANTACALCIO.IT SARANNO CONSULTABILI IN DIRETTA DURANTE LE PARTITE TRAMITE SKY Q ...

La pioggia, l'attesa, il via e la corsa verso l'ultimo traguardo, dopo 90 minuti di adrenalina, destrezza, colpi di scena. La tappa conclusiva sul tracciato di Misano era resa interessante anche dal c ...DAL 17 OTTOBRE I VOTI LIVE, I VOTI UFFICIALI, I BONUS E I MALUS DI FANTACALCIO.IT SARANNO CONSULTABILI IN DIRETTA DURANTE LE PARTITE TRAMITE SKY Q ...