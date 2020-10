Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno: torta di patate speziata di zia Cri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove Ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 19 ottobre 2020 e la ricetta della torta di patate speziata di zia Cri è un dolce del recupero da non perdere. In collegamento con Antonella Clerici ci sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini e scelgono loro la ricetta di zia Cri della torta di patate speziata. Un dolce davvero speciale, non è una torta rustica nonostante le patate. Potremmo anche prepararla con le patate dolci ma questa ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno ci incuriosisce davvero. Se non ci piacciono tutte le spezie scelte da Zia Cri per la torta dolce con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 ottobre 2020) NuoveE’oggi 19 ottobre 2020 e la ricetta delladidi zia Cri è un dolce del recupero da non perdere. In collegamento con Antonella Clerici ci sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini e scelgono loro la ricetta di zia Cri delladi. Un dolce davvero speciale, non è unarustica nonostante le. Potremmo anche prepararla con lema questa ricetta di oggi di E’ci incuriosisce davvero. Se non ci piacciono tutte le spezie scelte da Zia Cri per ladolce con le ...

Ricetta sfogliata di kaki e formaggio: un abbinamento a cui non avresti mai pensato

I cachi sono i frutti protagonisti in autunno. Un frutto dolce con il quale è possibile realizzare ricette dolci e salate. I kaki hanno origini asiatiche e possono essere gustati sia al naturale ...

