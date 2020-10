Ricciardi e il rischio della terza ondata di coronavirus

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Mentre alcuni mettono in dubbio il fatto che siamo davvero in presenza di una seconda(considerano, infatti, questo aumento di contagi partito dal mese di settembre come una sorta di coda rispetto alla primaprimavera 2020), Walter– che è consulente del ministroSalute per gestire questa fase di emergenza da– ha già parlato di una. LEGGI ANCHE > Sindaci contro Conte per i coprifuoco locali: «Non parteciperemo più alla cabina di regia», i timori di WalterL’ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, ha chiarito quali possono essere ...