Repubblica Ceca, inchiesta su combine: si dimette vicepresidente della Federcalcio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scandalo partite truccate in Repubblica Ceca. Roman Berbr, 66enne ex arbitro, si è dimesso dalla carica di vicepresidente della Federcalcio Ceca dopo essere stato arrestato assieme ad altre 18 persone. “Questo è l’inizio di un lungo viaggio in cui il calcio ceco deve riconquistare la fiducia di tifosi, sponsor e pubblico in generale – il commento del presidente federale Martin Malik -. Siamo tutti colpevoli“. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scandalo partite truccate in. Roman Berbr, 66enne ex arbitro, si è dimesso dalla carica didopo essere stato arrestato assieme ad altre 18 persone. “Questo è l’inizio di un lungo viaggio in cui il calcio ceco deve riconquistare la fiducia di tifosi, sponsor e pubblico in generale – il commento del presidente federale Martin Malik -. Siamo tutti colpevoli“.

Scandalo partite truccate in Repubblica Ceca. Roman Berbr, 66enne ex arbitro, si è dimesso dalla carica di vicepresidente della Federcalcio ceca dopo essere stato arrestato assieme ad altre 18 persone ...

