Report | nuove inchieste su Regione Lombardia e sessualità al tempo del Covid

(Di lunedì 19 ottobre 2020)Le proteste preventive della Lega non sono riuscite a fermare. Il programma di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci ripartirà stasera (ore 21.20) proprio facendo le pulci al governo della. Ma ci sarà spazio anche per un’inchiesta a sfondo alimentare e per un approfondimento sulla sessualità aldel. Roba da deprimersi: l’autoerotismo e il sesso virtuale – verrà spiegato – sono le vie più sicure consigliate dalle linee internazionali., inchiesta suAnticipando di una settimana il ritorno di, la Lega aveva criticato la scelta del programma di tornare ad indagare sul partito di Salvini. Cosa ...

reportrai3 : 'Il giornalismo investigativo è accendere un faro laddove c'è il buio' Le nuove inchieste di #Report da lunedì 19 o… - Ecatetriformis : RT @reportrai3: 'Il giornalismo investigativo è accendere un faro laddove c'è il buio' Le nuove inchieste di #Report da lunedì 19 ottobre a… - AntonioBachetti : RT @reportrai3: 'Il giornalismo investigativo è accendere un faro laddove c'è il buio' Le nuove inchieste di #Report da lunedì 19 ottobre a… - kiara86769608 : @MariellaMioBea @borghi_claudio @AlbertoBagnai ??????li stai ringraziando per le nuove indagini di Report? È vero non mollano mai il malloppo ?? - strinjimin_ : RT @VanDrama_: pls se vedete delle foto nuove dei ragazzi scattate da lontano, report o chiedete di eliminare !! sono state scattate da una… -

Ultime Notizie dalla rete : Report nuove

RAI - Radiotelevisione Italiana

Ci risiamo: 2K è di nuovo sotto attacco mediatico per scelte di monetizzazione ... questa scelta ha avuto il più che aspettabile risultato di far infuriare i fan. Il primo report è arrivato da ...Secondo il rapporto “State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018”, pubblicato oggi dall’European Environment Agency(Eea), che viene pubblicato in ...