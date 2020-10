Regione, vertice del centrodestra: Nappi verso l’Anticamorra. Lite per ufficio di presidenza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è tenuta oggi alle 13 negli uffici del Consiglio regionale della Campania (21° piano) la prima riunione del centrodestra. All’ordine del giorno gli incarichi che spettano alle opposizioni in vista dell’avvio della consiliatura. Presenti i gruppi di Fi (Annarita Patriarca e Massimo Grimaldi), Fdi (Marco Nonno, Michele Schiano, Alfonso Piscitelli e Nunzio Carpentieri), Lega (Severino Nappi, Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro), Caldoro presidente (Gennaro Cinque) e Stefano Caldoro. I posti più ambiti sono nell’ufficio di presidenza. Michele Schiano (Fdi) e Massimo Grimaldi (Fi) avrebbero avanzato la richiesta di entrare nell’ufficio di presidenza in quota minoranza. In caso contrario sono pronti a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è tenuta oggi alle 13 negli uffici del Consiglio regionale della Campania (21° piano) la prima riunione del. All’ordine del giorno gli incarichi che spettano alle opposizioni in vista dell’avvio della consiliatura. Presenti i gruppi di Fi (Annarita Patriarca e Massimo Grimaldi), Fdi (Marco Nonno, Michele Schiano, Alfonso Piscitelli e Nunzio Carpentieri), Lega (Severino, Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro), Caldoro presidente (Gennaro Cinque) e Stefano Caldoro. I posti più ambiti sono nell’di. Michele Schiano (Fdi) e Massimo Grimaldi (Fi) avrebbero avanzato la richiesta di entrare nell’diin quota minoranza. In caso contrario sono pronti a ...

DavidSassoli : Il mio profondo cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente della Regione #Calabria #JoleSantelli, da poc… - AntAmb72 : RT @paolorm2012: Coronavirus, Dad e lavoro a casa: nel Lazio pronti al blocco. Vertice in Regione - TgrRaiFVG : #coronavirus, nel comune montano di #Sappada pareri favorevoli a misure restrittive immediate per salvare il period… - Notiziedi_it : Coronavirus, Dad e lavoro a casa: nel Lazio pronti al blocco. Vertice in Regione - napolista : Fatto: il governo ha assicurato a #DeLuca che non impugnerà l’ordinanza sulle #scuole Ieri vertice con i presidenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione vertice Scuole aperte, vertice in Regione per decidere Il Messaggero Lotta al Covid-19: dalla tecnologia finlandese arriva in Italia Airforte Aero

Clicca e condividi l'articoloTecnologia d’avanguardia, innovazione e unicità, il tutto inserito nell’ottica ecologica tipica dei paesi nordeuropei: sono questi i plus del ricco ventaglio di soluzioni ...

"L'oro delle Mafie" e il colpo al clan Spada

Il libro di Franco La Torre, Domenico Morace e Elio Veltri. L'attacco decisivo agli Spada è stato sferrato quando “Robertino” ha ...

Clicca e condividi l'articoloTecnologia d’avanguardia, innovazione e unicità, il tutto inserito nell’ottica ecologica tipica dei paesi nordeuropei: sono questi i plus del ricco ventaglio di soluzioni ...Il libro di Franco La Torre, Domenico Morace e Elio Veltri. L'attacco decisivo agli Spada è stato sferrato quando “Robertino” ha ...