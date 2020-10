Regione Lazio, vaccino antinfluenzale: ecco come fare, come acquistarlo in farmacia, tutte le info (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono oltre 810 mila le dosi di vaccino influenzale messe a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio, sono state somministrate 200.000 dosi. Per le fasce dai 60 anni in su e dai 6 mesi e i 6 anni si consiglia di prenotare il vaccino dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. vaccino antinfluenzale nel Lazio in farmacia Prosegue, senza sosta, anche la distribuzione nelle farmacie con 20.000 dosi a settimana. Per acquistare il vaccino antinfluenzale è necessaria la ricetta medica. “E’ uno sforzo importante che la Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono oltre 810 mila le dosi diinfluenzale messe a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.rende noto l’Unità di Crisi della, sono state somministrate 200.000 dosi. Per le fasce dai 60 anni in su e dai 6 mesi e i 6 anni si consiglia di prenotare ildal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.nelinProsegue, senza sosta, anche la distribuzione nelle farmacie con 20.000 dosi a settimana. Per acquistare ilè necessaria la ricetta medica. “E’ uno sforzo importante che la...

