Reggiana | 6 positivi al Covid tra calciatori e staff Il comunicato

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ACinforma che in seguito agli esami effettuati in data 18/10 e agli accertamenti svolti nella mattinata di oggi sei componenti del gruppo squadra – tree tre uomini dellotecnico – sono risultatial-19. I tesserati stanno bene e sono tutti asintomatici. Continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dellosanitario granata. In seguito ai casi dità, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli che hanno avuto tutti un esito negativo. Fonte Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Reggiana, sei positivi al Covid-19 nel gruppo squadra: il c… - BlunoteWeb : Serie B: Reggiana, sei componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 - sportli26181512 : Reggiana, UFFICIALE: sei positivi al Covid-19, tre sono calciatori: Sei positività al Covid-19 alla Reggiana, il co… - tablerider : RT @TuttoRegia: #Reggiana, 3 calciatori e 3 componenti dello staff tecnico positivi al #Covid19 alla vigilia della sfida contro l'#Ascoli:… - _CalcioItaliano : RT @DiMarzio: #Reggiana, positivi al Covid 6 tesserati -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana positivi

AC Reggiana informa che in seguito agli esami effettuati in data 18/10 e agli accertamenti svolti nella mattinata di oggi sei componenti del gruppo squadra – tre calciatori e tre uomini dello staff ...REGGIO EMILIA. La Reggiana ha reso noto con una nota "che in seguito agli esami effettuati in data 18/10 e agli accertamenti svolti nella mattinata di oggi sei componenti del gruppo squadra - tre calc ...