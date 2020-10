Recensione Melomania 1 | il British Sound alla portata di tutti

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 ottobre 2020)1, l’ultima fatica di Cambridge Audio tenta di riproporre in formato tascabile la qualità che da sempre contraddistingue il brand. Saranno all’altezza del nome che portano? Un caloroso benvenuto da TuttoteK nelladegli auricolari True Wireless in-ear1 di Cambridge Audio. Quest’ultima non ha certamente bisogno di presentazioni, la società è infatti leader del settore sin dal lontano 1968, e domina tutt’ora il mercato con i suoi prodotti per l’Home Entertainment.1 rappresenta il tentativo dell’azienda di porsi a gamba tesa all’interno del mercato TWS (True Wireless Stereo). Erano dunque grandi le aspettative e, spoiler, il prodotto non ci ha affatto deluso. Scheda tecnica Nome del ...