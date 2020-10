Rc Auto: Franco (Ivass), 'tasso penetrazione scatola nera tra più alti, è al 22%' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Le nuove tecnologie offrono soluzioni volte ad affrontare questo problema. Gli sviluppi nella r.c. Auto in Italia sono un caso di successo. Il tasso di penetrazione della scatola nera è il più alto tra i paesi occidentali, pari al 22 per cento, con punte del 60 per cento in talune province. Lo sviluppo della scatola nera è, in origine, una risposta tecnologica a un problema di fiducia tra assicuratori e assicurati: i dati telematici consentono di ricostruire la dinamica degli incidenti e prevenire le frodi". Ad affermarlo è il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all'Assemblea ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Le nuove tecnologie offrono soluzioni volte ad affrontare questo problema. Gli sviluppi nella r.c.in Italia sono un caso di successo. Ildidella; il; alto tra i paesi occidentali, pari al 22 per cento, con punte del 60 per cento in talune province. Lo sviluppo della;, in origine, una risposta tecnologica a un problema di fiducia tra assicuratori e assicurati: i dati telematici consentono di ricostruire la dinamica degli incidenti e prevenire le frodi". Ad affermarlo; il presidente dell', Daniele, nel corso del suo intervento all'Assemblea ...

TV7Benevento : Rc Auto: Franco (Ivass), 'tasso penetrazione scatola nera tra più alti, è al 22%'... - sfnnicita : @DBking85 Ho visto quei paesaggi bellissimi della Basilicata attraversandoli in auto e così ho scoperto le fotografie di Franco Fontana - urkingggg_ : @mlbbfess Yesss auto beli franco ???? - franco_riviello : RT @klaudioz83: Auto RT per dirvi che questa operazione è stata fatta in sordina. Fanno gli accordi e le norme in silenzio, di notte, di n… - franco_sala : RT @dariodivico: Auto/ Secondo i dati diffusi oggi da a settembre le immatricolazioni di auto ammontano nellaUe e Uk a 1,3 milioni, con +1,… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Franco Rc Auto: Franco (Ivass), risparmi compagnie oltre 1mld con calo sinistri Il Sole 24 ORE Rc Auto: Franco (Ivass), ‘tasso penetrazione scatola nera tra più alti, è al 22%’

Gli sviluppi nella r.c. auto in Italia sono un caso di successo ... Ad affermarlo è il presidente dell’Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all’Assemblea annuale dell’Ania sottolineando ...

Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca in sicurezza a Busto Arsizio

Svolta in sicurezza la mostra scambio auto e moto d'epoca a MalpensaFiere. Oltre 200 gli espositori provenienti da tutta Italia.

Gli sviluppi nella r.c. auto in Italia sono un caso di successo ... Ad affermarlo è il presidente dell’Ivass, Daniele Franco, nel corso del suo intervento all’Assemblea annuale dell’Ania sottolineando ...Svolta in sicurezza la mostra scambio auto e moto d'epoca a MalpensaFiere. Oltre 200 gli espositori provenienti da tutta Italia.