Ranking Wta aggiornato al 19 ottobre 2020 | Giorgi migliore italiana | Trevisan segue

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) IlWtaal 19offre degli spunti di riflessione, sebbene l’assenza di tornei nella settimana precedente non abbia variato le gerarchia. La campionessa Slam Iga Swiatek è confinata in diciassettesima posizione, frutto del suo exploit straordinario che l’ha portata a trionfare a Parigi, superando la concorrenza della favorita Simona Halep (2) prima e della più esperta Sofia Kenin (4) successivamente. La giocatricecon la miglior classifica in assoluto è Camila, al momento settantaquattresima al mondo, con Martina(83) e Jasmine Paolini (95) a seguire.WTAAL 19) Ashleigh Barty ...