Quel controverso cammino verso l’autonomia nel Mediterraneo

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La guerra nel Nagorno Karabakh ha riacceso nuovamente la discussione sule situazioni in cui minoranze etniche vivono in altri Stati. Un contesto che spesso ha dato vita a tensioni e dispute territoriali, comele per l’appunto che stanno coinvolgendo nel Caucaso armeni e azerbaigiani. Nel mondo sono diverse le situazioni del genere e, nel …l’autonomia nelInsideOver.