QUARTA GIORNATA SERIE BKT, CITTADELLA – PORDENONE: 22 CONVOCATI (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre: il PORDENONE fa visita al CITTADELLA allo stadio Tombolato. Calcio d’inizio alle 21:00. QUARTA GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Volpi di Arezzo, assistenti Pagliardini di Arezzo e Nuzzi di Valdarno. Quarto uomo Santoro di Messina. I 22 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide Diaw (9), Patrick Ciurria (13), ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre: ilfa visita alallo stadio Tombolato. Calcio d’inizio alle 21:00.dellaBKT 2020/21. Arbitro Volpi di Arezzo, assistenti Pagliardini di Arezzo e Nuzzi di Valdarno. Quarto uomo Santoro di Messina. I 22di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide Diaw (9), Patrick Ciurria (13), ...

