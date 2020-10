"Puoi consumare solo al tavolo": si scaglia contro baristi e carabinieri, arrestato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Copiano, Pavia,, 19 ottobre 2020 - E' stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale . E multato per violazione delle norme anti-Covid . L'uomo, 34enne di Copiano , nella tarda serata ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Copiano, Pavia,, 19 ottobre 2020 - E' statoper resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale . E multato per violazione delle norme anti-Covid . L'uomo, 34enne di Copiano , nella tarda serata ...

gbponz : @FPanunzi puoi nuotare in sei se trascini un tavolo da seduto senza consumare. - SensoDiNausea : @LaviniaBLR @8020Tizio Puoi consumare solo al banco, non puoi consumare all'esterno. - _Sander_09 : Se non mangi a tavola puoi prendere cibo d’asporto entro le 18 ma L’asporto è garantito fino alle 24, da consumare… - quinonsischerza : @Sfrida2 Ma dove lo hai sentito scusa, puoi consumare a tavolino fino alle 24. - IMFAKIA : Vai col Toto #Dpcm. Comincio io : 'Nei bar puoi consumare solo se riesci a farlo senza toglierti la mascherina' #Conte -

