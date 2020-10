Puglianello | screening gratuito per prevenire il tumore al seno | li finanzia il sindaco

Leggi su anteprima24

Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno e per questo il sindaco di Benevento Francesco Maria Rubano ha deciso di finanziare personalmente, rinunciando alla sua indennità di carica, un pacchetto di visite gratuite che possa favorire la diagnosi precoce. Il tumore della mammella rappresenta il "killer n.1" del genere femminile. Ciononostante si registra una continua seppur lenta diminuzione della mortalità. Benché la causa originaria della malattia non sia ancora conosciuta con certezza, sono stati identificati alcuni fattori di rischio quali età, ormoni, familiarità, predisposizione genetica, nulliparità (non aver avuto una gravidanza), obesità, dieta eccessivamente calorica ...