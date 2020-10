"PSG, Verratti fuori per 3 settimane: salta la sfida con il Manchester United in Champions" (Di lunedì 19 ottobre 2020) PARIGI - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marco Verratti per circa tre settimane. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) PARIGI - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marcoper circa tre. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un ...

sportli26181512 : 'PSG, Verratti fuori per 3 settimane: salta la sfida con il Manchester United in Champions': Riporta l'Equipè. Salt… - sportface2016 : Dalla Francia, il #Psg resta senza #Verratti: non ci sarà per la #Champions - PSG_INT : @truthearth2020 Hahaha no verratti Tho - BMEsam : @PSG_inside @marquinhos_m5 @MauroIcardi Verratti? - JoeLeTaksi : @archillect @PSG_inside @CulturePSG la mama de Verratti? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Verratti "PSG, Verratti fuori per 3 settimane: salta la sfida con il Manchester United in Champions" Corriere dello Sport "PSG, Verratti fuori per 3 settimane: salta la sfida con il Manchester United in Champions"

PARIGI - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marco Verratti per circa tre settimane. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un ...

Equipe: "PSG, infortunio per Verratti: fuori per 3 settimane"

PARIGI - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marco Verratti per circa tre settimane. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un ...

PARIGI - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marco Verratti per circa tre settimane. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un ...PARIGI - Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno in mezzo al campo di Marco Verratti per circa tre settimane. Ad anticiparlo è il quotidiano francese 'L'Equipe'. Il 27enne pescarese, vittima di un ...