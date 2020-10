Psg-Manchester United, Tuchel: “Pronti a dimostrare nostra forza. Cavani? Qui ha fatto la storia” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Parco dei Principi contro il Manchester United, valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. I parigini riprendono l’avventura europea a pochi mesi dalla finale persa contro il Bayern Monaco: “Dobbiamo dimostrare nuovamente la nostra forza, la scorsa stagione siamo stati fortissimi. Sappiamo che a questi livelli è molto difficile creare occasioni e segnare, ma sappiamo di essere una squadra pericolosa per tutti.” Una battuta anche su Edinson Cavani, adesso proprio allo United anche se domani non sarà della partita: “Qui al Psg ha scritto la storia del club.” ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomasha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Parco dei Principi contro il, valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. I parigini riprendono l’avventura europea a pochi mesi dalla finale persa contro il Bayern Monaco: “Dobbiamonuovamente la, la scorsa stagione siamo stati fortissimi. Sappiamo che a questi livelli è molto difficile creare occasioni e segnare, ma sappiamo di essere una squadra pericolosa per tutti.” Una battuta anche su Edinson, adesso proprio alloanche se domani non sarà della partita: “Qui al Psg ha scritto la storia del club.” ...

joeMUFCatkin : RT @AndyMitten: PSG away and Cavani. - sportface2016 : #ChampionsLeague Le parole di #Tuchel alla vigilia di #PSGMUN - Matias_bolso : RT @ESPNFutbolClub: ¡Kylian Mbappé ya palpita el duelo ante Edinson Cavani por la #CHAMPIONSxESPN! ¿Será victoria del PSG o del Manchester… - ESPNFutbolClub : ¡Kylian Mbappé ya palpita el duelo ante Edinson Cavani por la #CHAMPIONSxESPN! ¿Será victoria del PSG o del Manches… - SallyMitch1 : PSG vs Manchester United! CAVANI & TELLES To Start? Man Utd News -