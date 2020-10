PS4 e Sony si schierano con 'Black Lives Matter' con un tema PS4 gratis (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come parte della campagna contro il razzismo, Sony ha pubblicato un tema gratuito "Black Lives Matter" per PlayStation 4. È un semplice sfondo nero che presenta il simbolo del pugno chiuso del movimento nel menu di sistema inferiore e l'hashtag #BLM nel menu in alto.Black Lives Matter è una rete globale che lavora al fine di "portare giustizia, sanità e libertà ai neri in tutto il mondo". Il movimento è stato formato nel luglio 2013 e da allora è attivo protestando e impegnandosi nella disobbedienza civile non violenta per raggiungere l'obiettivo sopra menzionato. La descrizione del tema recita: "Dai alla schermata Home del tuo sistema PlayStation 4 un tocco ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come parte della campagna contro il razzismo,ha pubblicato ungratuito "" per PlayStation 4. È un semplice sfondo nero che presenta il simbolo del pugno chiuso del movimento nel menu di sisinferiore e l'hashtag #BLM nel menu in alto.è una rete globale che lavora al fine di "portare giustizia, sanità e libertà ai neri in tutto il mondo". Il movimento è stato formato nel luglio 2013 e da allora è attivo protestando e impegnandosi nella disobbedienza civile non violenta per raggiungere l'obiettivo sopra menzionato. La descrizione delrecita: "Dai alla schermata Home del tuo sisPlayStation 4 un tocco ...

