PS4 celebra i giochi che hanno definito la generazione tra Bloodborne | The Last of Us Parte II e molti altri

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ci siamo, sta per finire una: PlayStation 4 è agli sgoccioli, con PlayStation 5 in arrivo praticamente tra un mese. A tal proposito, PlayStation Access ha pubblicato un fantastico video che mostra un secondo di ogni gioco che ha contribuito a definire ladi PS4.Con una lunghezza di oltre tre minuti, ci sonotitoli al suo interno, ma vale la pena guardarlo puramente per ricordarci tutti i grandiche i fangiocato negli ultimi sette anni circa.Tutto prende il via con titoli di lancio come Killzone: Shadow Fall e Knack, prima di passare cronologicamente nel corso degli anni a diversi titoli, con la presenza tra questi anche die Theof UsII. Insomma, è il momento giusto di ...